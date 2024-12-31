İki borsa yas nedeniyle işlem görmeyecek

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ABD hisse senedi ve opsiyon piyasaları, Pazar günü 100 yaşında hayatını kaybeden eski Başkan Jimmy Carter için Ulusal Yas Günü ilan edilmesi nedeniyle 9 Ocak'ta kapalı olacak.

Başkan Joe Biden, 39. ABD Başkanı ve insani çalışmalarından dolayı 2002 Nobel Barış ödülünün sahibi Jimmy Carter için 9 Ocak'ın ulusal yas günü olması talimatını verdi.

Menkul Kıymetler Endüstrisi ve Finansal Piyasalar Birliği, ABD tahvil piyasası için 9 Ocak'ta saat 14:00 ET/1900 GMT'de erken kapanış önerdi.

New York Menkul Kıymetler Borsası'nı (NYSE) işleten Intercontinental Exchange (ICE) ve Nasdaq ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda 39. Başkan'ı onurlandırmak için kepenk kapatacaklarını duyurdu. NYSE Grup Başkanı Lynn Martin Carter'ın "mütevazı köklerden" geldiğini ve "hayatını kamu hizmetine ve özgürlüğümüzü savunmaya adadığını" söyledi. Martin, eski başkanın 1981'de Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra da "kalıcı bir insancıllık mirası" bıraktığını sözlerine ekledi.

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ICE, NYSE'nin üzerinde dalgalanan Amerikan bayrağının yas dönemi boyunca yarıya indirileceğini kaydetti.

Nasdaq Başkanı Tal Cohen, Carter'ı "kamu görevindeki görev süresi tamamlandıktan sonra bile insanlık durumunu iyileştirme çabalarını yorulmadan sürdüren örnek bir lider" olarak nitelendirdi.