×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAPiyasa Haberleri

Hong Kong borsası üst üste 6'ıncı günde yüzde 5'ten fazla yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#Hong Kong#Asya#Japonya
Hong Kong borsası üst üste 6ıncı günde yüzde 5ten fazla yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 10:12

Çin'in ekonomiyi canlandırmak için açıkladığı teşviklerin ardından Hong Kong borsası çarşamba günü yüzde 5,7 artarak 22 ayın zirvesine yükseldi. Asya borsalarında Hong Kong hariç satıcılı bir seyir izleniyor.

Haberin Devamı

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

Asya piyasalarında yeni işlem gününde Hong Kong hariç satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Çin'in Şanghay borsasında ve Hindistan'da tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmiyor.

Orta Doğu'da artan gerilimin Asya piyasalarında da risk iştahını törpülemesine karşın, Çin'in açıkladığı ekonomik teşvik paketlerinin etkisiyle Hong Kong pozitif seyretmeye devam ediyor.

Hong Kong borsası 6'ıncı gün üst üste yükselerek çarşamba günü yüzde 5 in üzerinde kazanım elde etti ve 22 ayın zirvesini gördü. Hang Seng endeksi yüzde 5,7 yükselişle 22.332 puanda bulunuyor.

TOKYO BORSASI DÜŞÜŞTE

Haberin Devamı

Öte yandan dün, Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) yeni lideri İşiba Şigeru, Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi.

İşiba'nın, görevini 27 Ekim'de düzenlenmesi planlanan erken genel seçimlere kadar yürütmesi bekleniyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi 36,9 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Dolar/yen paritesi ise dün günü yüzde 0,1 azalışla 143,57 seviyesinde tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 143,93 seviyesinde bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 azalışla 37.793 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,2 düşüşle 2.561 puandan kapandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hong Kong#Asya#Japonya

BAKMADAN GEÇME!