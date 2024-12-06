HızlıÇiçek.com satılıyor

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İz Yatırım Holding bağlı ortaklığı İz Girişim ve Teknoloji Yatırımları, Türkiye'nin önde gelen online çiçek tedarikçilerinden HızlıÇiçek.com ile ortaklık görüşmelerine başladı.

KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimizin bağlı ortaklıklarından İz Girişim ve Teknoloji Yatırımları A.Ş., yatırım stratejimiz kapsamında portföy çeşitliliğini artırmak ve hızla büyüyen e-ticaret sektörüne adım atmak amacıyla Türkiye'nin önde gelen online çiçek tedarikçilerinden HızlıÇiçek.com ile ortaklık görüşmelerine başlamıştır.

Bu adım, yenilikçi iş modelleriyle değer yaratma hedefimizin bir parçası olup dinamik sektörlerdeki büyüme fırsatlarını değerlendirme kararlılığımızı yansıtmaktadır.

Görüșmeler hakkındaki gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır."