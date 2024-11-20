Hisse geri alımı açıkladı, yüzde 20 yükseldi

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Sage Group, İngiliz yazılım şirketinin güçlü finansal pozisyonunu yansıtan 400 milyon sterlin (508 milyon dolar) kadar bir hisse geri alım planı açıklamasının ardından rekor seviyeye yükseldi.



Şirket Çarşamba günü mali sonuçlarıyla birlikte yaptığı açıklamada, geri alımın en geç Haziran ayında sona ereceğini söyledi. Sage ayrıca, Bloomberg anketinin ortalamasına göre, 2025 mali yılında analistlerin tahminlerine paralel olarak yüzde 9 veya daha fazla organik gelir artışı beklediğini söyledi.

Hisseler Londra'da sabah 8:45'te yüzde 16 artışla 1,250.5 pence'e yükseldi ve daha önce yüzde 22'ye kadar değer kazanarak gün içi rekor seviyeye ulaştı.

Morgan Stanley analistleri bir notta, “Sage yılı sağlam bir şekilde tamamladı” dedi ve şirketin sonuçları, yinelenen gelir artışının son mali çeyrekte hızlandığını ve gelecek yıla "sağlam bir ivme gösterdiğini" belirtti.

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Sage hisseleri bu yıl sonuçların ardından güçlü tepkiler verdi. Mayıs ayındaki ikinci çeyrek raporunun bazı analistlerin grubun ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşan müşterilerinden gelen büyümenin yavaşlayacağı yönündeki endişelerini artırmasının ardından hisse senedi yüzde 20'ye kadar düştü.