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Hazine yaklaşık 4,9 milyar lira borçlandı

19.10.2021 - 16:39
Hazine yaklaşık 4,9 milyar lira borçlandı | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ve tahvil ihalelerinde 4 milyar 938,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede 8 ay (238 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 18,03, bileşik faiz yüzde 18,58 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 681 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 6 milyon lira, net satış 899,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 300 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 896 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 500 milyon liralık satış yapıldı.

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Bakanlık, ikinci ihalede 7 yıl (2520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede dönemsel faiz yüzde 9,67 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 252 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 662 milyon lira, net satış 638,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 976 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 600 milyon liralık satış yapıldı. Hazine böylelikle piyasaya toplam 4 milyar 938,3 milyon lira borçlanmış oldu.


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