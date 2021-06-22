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Hazine tahvil ihalesinde 8 milyar lira borçlandı

22.06.2021 - 16:10
Hazine tahvil ihalesinde 8 milyar lira borçlandı | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 7 milyar 985,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede, 2 yıl (721 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 17,87, bileşik faiz yüzde 18,66 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 384,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 588 milyon lira, net satış 1 milyar 550,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 275 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 96 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 1 milyar 100 milyon liralık satış yapıldı.

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Bakanlık, ikinci ihalede ise 5 yıl (1883 gün) vadeli, TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede dönemsel faiz yüzde 5,1 oldu. Nominal teklifin 5 milyar 743,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 353 milyon lira, net satış 3 milyar 310,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 536 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı. Hazine böylelikle 2 ihalede piyasaya toplam 7 milyar 985,7 milyon lira borçlandı.


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