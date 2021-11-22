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Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek

22.11.2021 - 09:39
Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni haftada 2 devlet tahvili ihalesi yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 23 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, 2 yıl (665 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.

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Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 485 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.


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