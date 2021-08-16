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Hazine bugün 10,12 milyar lira borçlandı

16.08.2021 - 15:38
Hazine bugün 10,12 milyar lira borçlandı | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 10 milyar 124,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede, 2 yıl (791 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 10,05 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 18, bileşik faiz yüzde 18,81 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 886,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 14,5 milyon lira, net satış 3 milyar 319,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 700 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 416 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

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Bakanlık, ikinci ihalede 5 yıl (1827 gün) vadeli 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede dönemsel faiz yüzde 5,06 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 191,4 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 66,4 milyon lira, net satış 3 milyar 104,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 947 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı. Hazine böylelikle piyasaya toplam 10 milyar 124,2 milyon lira borçlandı.


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