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Hazine altın tahvili ihraç etti

07.07.2021 - 17:36
Hazine altın tahvili ihraç etti | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,15 kupon ödemeli, 6 bin 680 kilogram altın karşılığı altın tahvili doğrudan satış yöntemiyle ihraç edildi.

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İkinci ihalede ise 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,15 kira ödemeli 4 bin 662 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı yapıldı.


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