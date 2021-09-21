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Hazine 9,7 milyar lira borçlandı

21.09.2021 - 16:09
Hazine 9,7 milyar lira borçlandı | Piyasa Haberleri

Hazine, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 9 milyar 711,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede, 9 ay (266 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 18,11, bileşik faiz yüzde 18,54 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 185 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 795 milyon lira, net satış 1 milyar 585,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 800 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 326 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 900 milyon liralık satış yapıldı.

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Bakanlık, ikinci ihalede 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede dönemsel faiz yüzde 9,4 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 926 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 955 milyon lira, net satış 926,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 411 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı. Hazine böylelikle piyasaya toplam 9 milyar 711,6 milyon lira borçlanmış oldu.


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