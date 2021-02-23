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Hazine 7.4 milyar lira borçlandı

23.02.2021 - 15:54 | Son Güncelleme :
Hazine 7.4 milyar lira borçlandı | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 7 milyar 427,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede 14 ay (413 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede basit faiz yüzde 15,7, bileşik faiz ise yüzde 15,54 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 112 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 232 milyon lira, net satış 196,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 345 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 200 milyon liralık satış yapıldı.

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Bakanlık, ikinci ihalede ise 6 yıl (2324 gün) vadeli, 6 ayda bir 1,45 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede reel basit faiz yüzde 2,39, reel bileşik faiz yüzde 2,4 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 248 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 115 milyon lira, net satış 5 milyar 230,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 995 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı. Böylece Hazine, piyasaya toplam 7 milyar 427,3 milyon lira borçlandı.


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