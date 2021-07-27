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Hazine 6 milyar 851,5 milyon lira borçlandı

27.07.2021 - 16:26
Hazine 6 milyar 851,5 milyon lira borçlandı | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ve tahvil ihalelerinde 6 milyar 851,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede, 5 yıl (1848 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede dönemsel faiz yüzde 5,05 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 777 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 987 milyon lira, net satış 3 milyar 993,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 374 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

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Bakanlık, ikinci ihalede 11 ay (322 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 18,85, bileşik faiz yüzde 19,05 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 14 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 884 milyon lira, net satış 757,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 225 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 226 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 175 milyon liralık satış yapıldı. Hazine böylelikle piyasaya toplam 6 milyar 851,5 milyon lira borçlandı.


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