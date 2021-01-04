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Hazine 4 tahvil ihalesi düzenleyecek

04.01.2021 - 09:11
Hazine 4 tahvil ihalesi düzenleyecek | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta 4 tahvil ihalesi düzenleyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün iki tahvil ihalesi yapılacak. İlk ihalede 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,95 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1729 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

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5 Ocak Salı günü düzenlenecek iki ihaleden ilkinde 7 yıl (2506 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Salı günkü ikinci ihalede ise 10 yıl (3598 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.


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