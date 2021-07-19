‹ Önceki Haber Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Sonraki Haber › "Enflasyonda görülebilecek oynaklıklar yakından izlenecek" "Enflasyonda görülebilecek oynaklıklar yakından izlenecek"

Hazine 4 ihale düzenleyecek

19.07.2021 - 13:11
Hazine 4 ihale düzenleyecek | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kurban Bayramı'ndan sonraki hafta 4 ihale gerçekleştirecek.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 26 Temmuz'daki ilk ihalede, 6 yıl (2303 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede, 9 yıl (3395 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,85 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

##$HABER_1470791$##

Hazine, 27 Temmuz'da ise 11 ay (322 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirecek. Aynı gün, 5 yıl (1848 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5847 Değişim: -0,02%
Düşük 8,5738 20.07.2021 Yüksek 8,5951
Açılış: 8,5864
10,1264 Değişim: -0,14%
Düşük 10,1139 20.07.2021 Yüksek 10,1495
Açılış: 10,1401
501,53 Değişim: 0,22%
Düşük 499,72 20.07.2021 Yüksek 502,34
Açılış: 500,41
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.