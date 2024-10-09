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Halka açık şirketten yüzde 176'lık bedelsiz kararı

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#Europen#Bedelsiz Sermaye Artırımı#Bigpara
Halka açık şirketten yüzde 176lık bedelsiz kararı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 06:31

Europen, yüzde 176,3 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

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Europen, iç kaynaklardan karşılanmak üzere %176,3 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, 7,5 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 760 milyon TL ödenmiş sermayenin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %176,31578 oranında artırılarak 2,1 milyar TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

Açıklamada, "Artırılan sermayenin 985.758.797 TL'si Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklarından, 354.241.203 TL'si Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmak üzere toplam 1.340.000.000 TL artırılmasına, artırılan 1.340.000.000 TL. sermayenin 321.542.836,83 TL'sinin (321.542.836,83 Adet) A grubu nama yazılı imtiyazlı paylardan, 309.633.842,88 TL'sinin (309.633.842,88 Adet) B Grubu nama yazılı imtiyazlı paylardan ve 708.823.320,29 TL'sinin (708.823.320,29 Adet) C Grubu hamiline yazılı paylardan oluşması, şeklinde revize edilmiştir." denildi.

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#Europen#Bedelsiz Sermaye Artırımı#Bigpara

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