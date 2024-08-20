Halka açık şirket konkordato sürecine girdi | Piyasa Haberleri

Mega Polietilen ve Yönetim Kurulu Başkanı Eda Özhan'ın başvurusu üzerine Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Şirket hakkındaki 3 ay süreyle geçici mühlet ile ihtiyati tedbirlere ilişkin karar verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada, ""Şirketimiz ve şirketimiz yönetim kurulu başkanı Eda Özhan tarafından, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 16.08.2024 tarihinde 2024/757 Esas numarası ile açılan dava sonucunda, ilgili Mahkeme tarafından 19.08.2024 tarihinde 3 ay süreyle geçici mühlet ile ihtiyati tedbirlere ilişkin karar verilmiştir." denildi.

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Açıklamada, Şirket hakkında verilen konkordato başvurusunun, Şirketin mal varlığının korunması ve alacaklılar tarafından başlatılacak haciz işlemleri sebebiyle, üretim faaliyetlerinin aksamaması amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Bu karar sonrasında, bir taraftan kararın gerekleri yerine getirilip, Şirketimiz olağan faaliyetlerine devam ederken, başta bankalar ve diğer tüm alacaklılar ile Şirketimizin mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla görüşmeler yürütülecektir.

Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla başlatılan sermaye artırım süreci halen devam etmekte olup, başvuru için gerekli olan evrakın tamamlanmasından sonra SPK'ya gerekli başvuru yapılacaktır.

Şirketimiz sermayesinin artırılması, nakit akışının düzenli hale gelmesi, finansman giderlerinin düşürülmesi, gelişen ülke ekonomisine katkı sağlanması adına ve yine Sayın Mahkemenin ve komiserlerin vereceği kararlar / yönlendirmeler doğrultusunda konkordato sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması için gerekli çaba gösterilecektir.

Konkordato sürecinde yaşanan gelişmeler mevzuat kapsamında kamuya açıklanmaya devam edecektir."

Şirket'ten yapılan bir diğer açıklamada ise hakim ortak Eda Özhan'ın 16.05.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu pay satışına ilişkin başvurunun Kurul tarafından olumsuz karşılandığı belirtildi.

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