‹ Önceki Haber Avrupa Birliği'nde 'üçüncü dalga' endişesi Avrupa Birliği'nde 'üçüncü dalga' endişesi Sonraki Haber › Borsada, açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralı" bugün de uygulanacak Borsada, açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralı" bugün de uygulanacak

Haftanın son işlem gününde bu veriler takip edilecek

26.03.2021 - 09:30
Haftanın son işlem gününde bu veriler takip edilecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalarda, makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerlemenin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri hafiflemesi ile pozitif bir seyir izleniyor.

Dün açıklanan verilere göre ABD ekonomisinin 2020'nin dördüncü çeyreğinde kaydettiği büyüme yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e revize edildi. İşsizlik maaşı başvuruları da 20 Mart ile biten haftada piyasa beklentilerinin üzerinde azalış göstererek 684 bine indi ve son 1 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, önceki gün Avrupa'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerindeki toparlanmanın ardından dün ABD'de açıklanan verilerin de ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri hafiflettiğini bildirdi. ABD'de işsizlik başvurularındaki azalışın, iş gücü piyasasındaki toparlanmanın işaretçisi olduğunu kaydeden analistler, 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi ve aşılama çalışmalarının etkisiyle verilerdeki pozitif seyrin devam edebileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,62, S&P 500 endeksi yüzde 0,52 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan dün Amerikan Ulusal Halk Radyosuna (NPR) röportaj veren ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomi toparlandıkça ve bankanın hedeflerine doğru önemli ölçüde ilerleme kaydedildikçe tahvil alımlarını azaltacaklarını belirtti. Bunun uzun vadede faiz oranlarını yükseltmelerini de sağlayacağına işaret eden Powell, politika değişikliğine ilişkin sürecin mümkün olduğunca "kademeli" ve "şeffaflıkla" gerçekleşeceğinin altını çizdi.

Dün akşam Fed'den yapılan açıklamada ise, bankaların hisse geri alımı ve temettü ödemeleri yapmalarına yönelik uygulanan kısıtlamaların, stres testinin sonuçlarına göre "çoğu firma" için 30 Haziran'da kaldırılacağı bildirildi. Açıklamalar ve verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,62-1,64 bandında yatay seyretti.

Avrupa borsalarında, Kovid-19 salgınında vaka sayısındaki artış ve bazı ülkelerin tedbirleri sıkılaştırmasına karşın dün sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlendi, İngiltere borsası ise negatif ayrıştı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,08 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 düşüş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan mart ayı çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,1 gerileyerek, yüzde 0,2 düşüş yönündeki tahminlerin üzerinde kaldı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 değer kazandı.

Yurt içinde, dün tepki alımlarının gücünü koruyamaması ile düşüşe geçen BIST 100 endeksi, yüzde 1,38 değer kaybederek günü 1.394,36 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,2 artışla 7,9504'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,9540 seviyesinde işlem görüyor.

BIST 100 endeksinin düşüşünde banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkili olduğu görüldü. Bankacılık endeksi dün de yüzde 2,19 gerilerken, haftalık değer kaybı yüzde 17'yi aştı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı sektörel güven endeksleri
10.00 Türkiye, mart ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı
10.00 Almanya, mart ayı Ifo endeksleri
15.30 ABD, şubat ayı dış ticaret dengesi
16.30 ABD, şubat ayı kişisel gelir ve giderler
17.00 ABD, mart ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.405 Değişim: 0,73% Hacim : 6.584 Mio.TL Son veri saati : 11:45
Düşük 1.393 26.03.2021 Yüksek 1.412
Açılış: 1.409
7,9766 Değişim: 0,47%
Düşük 7,9153 26.03.2021 Yüksek 8,0216
Açılış: 7,9395
9,4125 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3140 26.03.2021 Yüksek 9,4627
Açılış: 9,3556
443,96 Değişim: 0,79%
Düşük 439,65 26.03.2021 Yüksek 445,64
Açılış: 440,47
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.