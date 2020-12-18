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Haftanın son işlem gününde bu gelişmeler takip edilecek

18.12.2020 - 09:19 | Son Güncelleme :
Haftanın son işlem gününde bu gelişmeler takip edilecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ekonomik etkilerine yönelik belirsizliklerle haftanın son işlem gününe karışık bir seyirle başladı.

Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları ve ekonomik etkilerine yönelik belirsizlikler, piyasalar üzerinde baskıya neden olsa da hükümetlerin destekleme paketlerine ilişkin beklentiler iyimserliğin sürmesini sağlıyor.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 75 milyonu aşarken, birçok ülke daha sıkı tedbirlerle salgının yayılmasını kontrol altına almaya çalışıyor. Dün, Hollanda, Belçika ve Almanya'da en yetkili ağızlardan "evde kalın" çağrısı yapılırken, İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin, koalisyon ortakları ve bölge yöneticileri ile 24-27 Aralık ve 31 Ocak-3 Ocak döneminde bütün ülkede serbest dolaşımı sınırlandıracak ülke genelinin "kırmızı bölge" ilan edilmesini öngören tedbirleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.

ABD'de vaka sayısının 17 milyonu aşmasına karşın New York borsasının dün destek paketine ilişkin iyimserliği fiyatladığı görüldü. Destek paketi ve bütçeye ilişin görüşmeler devam ederken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, söz konusu görüşmelerde "ilerleme" kaydedildiğini dile getirdi. Taraflar 900 milyar dolarlık destek paketi üzerinde anlaşmaya yaklaşırken, paketin içeriğinde Amerikan vatandaşlarına yönelik 700 dolara yakın doğrudan desteğin de yer alacağı belirtildi.

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Bu gelişmelerle, dün açıklanan işsizlik maaşı başvurularının beklenmedik şekilde artarak 885 binle eylülden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkmasına karşın Dow Jones endeksi yüzde 0,48, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 değer kazandı. Böylece endeksler tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirse de bugün vadeli işlemlerde ortalama yüzde 3 düşüşle işlem görüyor.

Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasının ardından İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,75 yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti.
Dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde enflasyon kasımda yıllık yüzde eksi 0,3 ile beklentiler seviyesinde kalırken, Avrupa Birliği Konseyi, 1 trilyon 74 milyar avroluk 2021-2027 bütçesini onayladı.

Bugün Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) beklentiler doğrultusunda para politikasında bir değişiklik yapmaması sonrası Asya borsalarında da karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Dün dolardaki değer kaybının desteğiyle yüzde 1'in üzerinde değer kazanan altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.880 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

Yurt içinde, dün rekorlarına devam eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,50 değer kazanarak 1.399,36 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL ise düşüş eğilimini dün de devam ettirerek yüzde 1,25 azalışla 7,7054'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7140 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı beklenti anketi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, kasım ayı perakende satışlar
12.00 Almanya, aralık ayı Ifo endeksleri
14.30 Türkiye, TCMB'nin beklenti anketi


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