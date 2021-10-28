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Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri açıklandı

28.10.2021 - 15:32
Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri açıklandı | Piyasa Haberleri

Yabancı yatırımcı, 22 Ekim ile biten haftada net 103 milyon dolarlık hisse senedi, 103 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 16,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 103 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Ekim ile biten haftada net 103 milyon dolarlık hisse senedi, 103 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 16,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

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Yurt dışında yerleşik kişilerin 15 Ekim itibarıyla 20 milyar 846,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 22 Ekim'de 21 milyar 183,8 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 5 milyar 827,8 milyon dolardan 5 milyar 637 milyon dolara, ŞBS stokları da 239,3 milyon dolardan 219,1 milyon dolara geriledi.


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