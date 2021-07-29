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Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri açıklandı

29.07.2021 - 16:26
Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri açıklandı | Piyasa Haberleri

Yabancı yatırımcı, 16 Temmuz ile biten haftada net 56,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 8,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı, 62 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Temmuz ile biten haftada net 56,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 8,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı, 62 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

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Yurt dışında yerleşik kişilerin 9 Temmuz itibarıyla 20 milyar 829 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 16 Temmuz'da 20 milyar 726 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 875,5 milyon dolardan 8 milyar 35,5 milyon dolara çıktı. Yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 226,5 milyon dolardan 234,7 milyon dolara yükseldi.


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