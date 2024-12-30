Güney Kore'deki uçak kazası sonrası Boeing hisseleri düşüşte

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Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı (MOLIT) yetkilileri, Jeju Air kazasına karışan Boeing 737-800 modeli uçaklar için kapsamlı bir denetim yapacaklarını söyledi. Açıklama sonrası New York borsasında Boeing hisseleri yüzde 4,7 düştü.

CNBC haberine göre uçakta bulunan 181 kişiden 179′unun ölümüne neden olan kazanın kesin koşulları belirsizliğini koruyor. Uçak, Güney Kore’nin Muan Uluslararası Havaalanı’na doğru iniş takımı açılmadan indi ve alev almadan önce bir duvara çarptı. Kurtulanlar, enkazdan çıkarılan iki mürettebat üyesiydi.

Pazartesi günü yapılan bir brifingde MOLIT, uçağın pilotunun havaalanının kontrol kulesinin kuş aktivitesi uyarısı vermesinden birkaç dakika sonra bir “kuş çarpması“ndan bahsettiğini söyledi. Pilot ayrıca kontrol kulesine iptal edilen bir iniş girişimine atıfta bulunarak bir "pas geçme" bildiriminde bulundu ve "Mayday" mesajı gönderdi.

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Uçaktan iki kara kutu çıkarıldı ve analiz için gönderildi. Bu arada ABD Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu, Federal Havacılık İdaresi ve Boeing’in de aralarında bulunduğu bir ABD araştırmacıları ekibine liderlik ederek Güney Kore Havacılık ve Demiryolu Kazası Araştırma Kurulu’na kazayla ilgili soruşturmada yardımcı oluyor.

MOLIT yetkilileri Pazartesi günü uçağın çarptığı beton duvarın kazayla bağlantısının incelendiğini söyledi.

Ayrıca B737-800 modelinin “kapsamlı özel bir incelemesini” yapacaklarını söylediler.