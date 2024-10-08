Gübretaş'tan 7 milyar liralık yatırım kararı

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Gübre Fabrikaları bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları kapasite artışları için toplam 205 milyon dolar tutarında yatırım yapacak.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bilecik İli, Söğüt İlçesi sınırları içerisinde 82050 nolu maden işletme ruhsatı dâhilinde yer alan Söğüt Altın Madeni sahasında 2021 yılı sonunda yatırımına başlanan Faz 1 tesisinin 27.01.2023 tarihinde resmi açılışı yapılmış olup, tesis faaliyetlerine devam etmektedir.

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'nin 07.10.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

• Korudanlık oksit cevherini işlemeye yönelik olarak; mevcutta kurulu olan yıllık yaklaşık 240.000 ton cevher işleme kapasiteli Faz 1 tesisinin, proje çalışmalarında belirlenen cevher işleme kapasitesi olan yıllık yaklaşık 400.000 tona çıkarılması amacıyla yaklaşık 25 milyon USD bütçeli yatırım yapılmasına,

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• Akbaştepe sülfid cevherini işlemeye yönelik olarak; cevher işleme kapasitesi yıllık yaklaşık 400.000 ton olacak şekilde projelendirilen Faz 2 tesisinin (ilk etapta flotasyon prosesi olacak şekilde) kurulmasına ve bu yatırımla beraber gerekli diğer yardımcı faaliyetleri de kapsayacak şekilde yaklaşık 180 milyon USD bütçeli yatırım yapılmasına,

•Bu kapsamda gerekli iş ve işlemlerin yapılması amacıyla idareye yetki verilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca Faz 1 tesis kapasite artışı yatırımı için yaklaşık 18 ay; Faz 2 tesis yatırımı için ise yaklaşık 36 ay tamamlanma süresi hedeflenmektedir.