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Gözler Merkez Bankasının faiz kararında! İşte piyasa beklentisi

18.02.2021 - 09:37 | Son Güncelleme :
Gözler Merkez Bankasının faiz kararında! İşte piyasa beklentisi | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar karışık seyrini sürdürürken, yurt içinde, bugün gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı takip edilecek. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, politika faizinin yüzde 17,00'de sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün açıklanan son toplantısına ait tutanaklar, ülkedeki ekonomik koşulların uzun vadeli hedeflerin uzağında olduğunu ve hedeflere ulaşılıncaya kadar destekleyici politika duruşunun devam etmesi gerektiğini ortaya koydu. Tutanaklardaki, enflasyondaki yükseliş eğiliminin geçici olduğu ve daha çok iş gücü piyasasına odaklanılması gerektiği vurgusunun ardından tahvil faizlerinin gerilemesi dikkati çekti.

Dün yüzde 1,33'ün üzerini test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, Fed'in toplantı tutanaklarının ardından düşüşe geçerek yüzde 1,2580'e geriledi. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 artışla 91 seviyesine çıktı.

Öte yandan dün açıklanan verilere göre ABD'de ocakta perakende satışlar yüzde 5,3 ve sanayi üretimi yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı. Üretici Fiyat Endeksi ise (ÜFE) ocakta aylık yüzde 1,3 yükselerek Aralık 2009'dan bu yana kaydedilen en hızlı artışa işaret etti.

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ÜFE'deki yükseliş, perakende sektöründeki güçlü seyir ve dünya genelinde emtia fiyatlarındaki artışlar enflasyona ilişkin endişeleri artırsa da Fed üyelerinin görüşleri şimdilik piyasa fiyatlamalarının dengelenmesini sağladı.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,29 değer kazanarak rekorlarına devam ederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 düşüş kaydetti.

Avrupa tarafında, Avrupa Birliği'nin yaptığı anlaşmalarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tedarikine ilişkin soru işaretleri ortadan kalkarken, Fed tutanakları öncesinde kapanan pay piyasalarında, tahvil faizlerindeki yükselişler nedeniyle negatif bir seyir izlendi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti.

Bugün uzun tatil sonrası işleme açılan Çin borsasında pozitif bir seyir izlenirken, dün düşüşü ivme kazanan altının ons fiyatında tepki yükselişleri görülüyor. Ons altın şu dakikalarda yüzde 0,5 artışla 1.783 dolara çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı ise değer kazanmaya devam ederek 64,8 dolarla Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 yükseldi.

Yurt içinde, dün piyasalardaki dalgalanmalar devam etti. BIST 100 endeksi, gün içinde 1.530-1.555 bandında hareket etmesi sonrası bir önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kaybederek günü 1.540,59 puandan tamamladı. Endeksin düşüşünde bankacılık hisselerinin yüzde 1'i aşan kayıpları etkili oldu. Dün 7,06 sınırına kadar çıkması sonrası tekrar düşüşe geçen ve 6,9620'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,9760 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi ve Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmasına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, TCMB'nin faiz kararının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, dolar/TL'de ise 6,95-7,00 bandının takip edileceğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, politika faizinin yüzde 17,00'de sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ankete katılan 21 ekonomistin 5'i 100 baz puan, 1'i 75 baz puan artış beklerken, 15 ekonomist değişiklik olmayacağını öngörüyor. Ocak ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit bırakılmıştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı tüketici güven endeksi
10.00 Türkiye, ocak ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri
14.00 Türkiye, TCMB faiz kararı
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
16.30 ABD, ocak ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri
16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
16.30 ABD, şubat ayı Philadelphia Fed imalat endeksi


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