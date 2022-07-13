Gözler ABD enflasyon verisinde! Piyasalar ne tepki verebilir? | Piyasa Haberleri

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi bugün açıklanacak. Peki, piyasalarda neler yaşanıyor? Sürpriz veriye piyasa tepkisi nasıl olur? Altın yatırımcısı hangi seviyeleri takip etmeli? Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu Murat Özsoy tüm gelişmeleri hurriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

Şenay Zeren

Haftanın en kritik verisi olan ABD haziran ayı enflasyon verisi, bugün Türkiye saati ile 15:30’da açıklanacak. Piyasa beklentisi ABD enflasyonunun yıllık bazda yüzde 8,8 oranında gerçekleşerek 41 yılın zirvesini yenilemesi yönünde… Bir önceki veri yani ABD mayıs ayı enflasyonu yüzde 8,6 oranında gelerek, yine beklentileri aşmış ve 1981 yılından bu yana en yüksek oran olarak kayıtlara geçmişti.

ABD enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) izleyeceği sıkılaşma politikasında yön belirleyici olduğu için oldukça kritik. Fed, enflasyonist riskin önüne geçebilmek için faiz artırım takvimini öne çekmişti. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 26-27 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamalarda, önümüzdeki toplantıya göz kırparak '50 veya 75 baz puanlık faiz artışı olası' demişti. Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında, 75 baz puan faiz artışının kuvvetlendiğini görüyoruz. ABD haziran ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde, 75 baz puan faiz artışının daha da güçlenmesi bekleniyor.

PİYASA NE TEPKİ VEREBİLİR?

ABD enflasyon verisinin piyasa beklentilerine paralel gelmesi halinde, daha önceden fiyatlamalar yapıldığı için, piyasalarda sert hareketler beklenmiyor. Ancak ABD tarafından yine sürpriz bir veri gelmesi halinde, piyasalarda oynaklıklar yaşanabilir. Piyasalarda risk iştahının azalması ve dünya borsa endekslerinde negatif fiyatlamalar hakim olabilir. Beklentilerin üzerinde gelebilecek veri ile birlikte, doların dünyada daha çok güçlenmesi yani dolar endeksinde yukarı yönlü hareketin hızlanması, ABD tahvil faizlerinde yükseliş ve ters korelasyon etkisiyle altın ve gümüş fiyatlarında baskının artması beklenebilir.

EURO - DOLAR EŞİTLENDİ

ABD para birimi doların dünyadaki önemli para birimleri karşısında güçlenmesiyle beraber, Euro’da da değer kayıpları yaşanıyor. EuroDolar paritesi, 2002 yılından buna ilk kez 1,0000 seviyesine kadar gerileyerek dünkü işlemlerde eşitlendi. Euro’da değer kaybı bugün de devam ediyor. Euro’daki bu düşüşte Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz politikası da etkili oluyor. ECB’nin faiz artırımlarında daha sakin davranabileceği beklentisi piyasalarda hakim... ECB’nin temmuz ayı toplantısında 11 yıl sonra ilk faiz artırımını gerçekleştirmesi beklenirken; politika faiz kararını ise 21 Temmuz’da Türkiye saati ise 15:15’te açıklayacak.

Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artırımlarında Fed’in gerisinde kalmasının, Euro’ya dolar karşısında daha çok değer kaybettireceğini bekleyen analistler; EuroDolar paritesinin 0,90 seviyesine kadar gerileyebileceğini belirtiyor.

HAFTANIN EN ÖNEMLİ VERİSİ

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu

Bu haftanın merakla beklenen en önemli küresel makro ekonomik verisi bugün açıklanacak ABD enflasyonu olacak. Açıklanacak verinin küresel çaptaki etkileri, yurt içinde bayram tatili sonrası ve 15 Temmuz Cuma öncesi bugün ve yarın piyasaların açık olması bakımından bize de yansıyacaktır diye düşünüyorum. Bu bakımdan önemle takip edilmesi gerekiyor.

ABD enflasyonunun 2020 yılı ortalarından bu yana devam eden trendi sürdürerek, yine bir önceki aya kıyasla yukarıda gelmesi bekleniyor. 2021 yılının ocak ayından bu yana da enflasyon her ay piyasa beklentilerinin üzerinde açıklandı. Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8.6 olarak açıklanan enflasyon verisinin Haziran ayına ilişkin yıllık bazda yüzde 8.8 olarak gelmesi beklenirken, yeniden beklentiler üzerinde açıklanması durumunda iki hafta sonra açıklanacak Fed faiz kararının önceki toplantıda olduğu gibi 75bps artış şeklinde olmasına dair beklentilerin oldukça kuvvetleneceğini, 50bps beklentilerinin ciddi oranda gerileyeceğini düşünüyorum.

BELİRSİZLİK ALGISI GİDEREK YÜKSELDİ

Belirsizlik algısının giderek yükseldiği ve öngörüde bulunma zorluğunun arttığı şu ortamda benim ana senaryom; ABD enflasyonun beklenti üzerinde gelmesi halinde piyasa Fed’in 75bps artışını fiyatlamaya başlayacaktır ve bu durum ABD dolar endeksinin yukarı ivmesini desteklerken, Euro/dolar paritesinin 1’in altını test etmesinde etki edecektir. Devamında paritenin 1.01 üzerine toparlanmasına da 21 Temmuz günü Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz artışını açıklayacağı güne kadar az olasılık veriyorum. Yine de orta vadede ABD dolarının getirisi Euro’nun üzerinde olmaya devam edecektir, çünkü ECB’nin faiz artış hamleleri Fed’e göre daha sınırlı kalacaktır görülüyor.

ALTIN FİYATLARINDA KRİTİK SEVİYELER

Bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi yıllık bazda 8.8 ya da üzerinde açıklanırsa ABD dolar endeksindeki güçlenmenin etkisiyle dolar/TL kurunda yukarı yön hareketi hızlanacaktır, aksi yönde beklenti altında açıklanacak bir veri sonrasında ABD dolar endeksinde ufak çaplı bir gerileme görsek de bunun dolar/TL üzerinde önemli bir geri çekilme yaratmasını beklemiyorum.

Ons altın açısından baktığımızda enflasyon verisinin tahminlerin üzerinde açıklanması halinde Fed’in işi daha da sıkı tutacağı beklentisi ile 1725 dolar altı seviyeler gündeme gelebilir. Şu andaki ortamda temmuz ayı sonuna kadar olan süreçte 1748 dolar ve 1770 dolar seviyelerinin aşılmadığı durumda ons altında bir yükseliş trendinin başlamasını beklemiyorum. Ons altındaki bu seviyeler aşılmadan da gram altın açısından baktığımızda yeniden 1000TL üzerindeki seviyeleri de görmemiz bugünlerde zor.

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