Goldman Sachs'tan hisse tavsiyesi

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Goldman Sachs, Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmak için ortaya koyduğu teşvik hamlesinin olumlu etkilerini öne çıkaran iyimserler kervanına katılarak Çin hisse senetlerine ilişkin görüşünü "ağırlığını artır" olarak revize etti.

Goldman Sachs stratejistleri, yayınladıkları yatırımcı notunda, yetkililerin politika önlemlerini yerine getirmesi halinde Çin hisse senetlerini takip eden göstergelerin yüzde 15- yüzde 20 daha yükselebileceğini öngördüler.

Stratejistler, değerlemelerin hala tarihsel ortalamanın altında olduğunu, kazançların iyileşebileceğini ve küresel yatırımcıların konumlanmasının hafif kalmaya devam ettiğini savundular.

Stratejistler, son teşvik duyurularının "piyasanın, politika yapıcıların sol kuyruklu büyüme riskini azaltmak için yeterli önlem alma konusunda daha endişeli hale geldiğine inanmasına yol açtığını" da yazdılar.

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Goldman, MSCI Çin Endeksi ve gösterge CSI 300 Endeksi için hedefini sırasıyla 84 ve 4.600'e yükseltti. Bu mevcut seviyelerden %15-%18 toplam getiri anlamına geliyor.