×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAPiyasa Haberleri

Goldman Sachs'tan hisse tavsiyesi

Güncelleme Tarihi:

#Goldman Sachs#Hisse#Bigpara
Goldman Sachstan hisse tavsiyesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 07:07

Goldman Sachs, Çin hisse senetleri için tavsiyesini yükseltti.

Haberin Devamı

Goldman Sachs, Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmak için ortaya koyduğu teşvik hamlesinin olumlu etkilerini öne çıkaran iyimserler kervanına katılarak Çin hisse senetlerine ilişkin görüşünü "ağırlığını artır" olarak revize etti.

Goldman Sachs stratejistleri, yayınladıkları yatırımcı notunda, yetkililerin politika önlemlerini yerine getirmesi halinde Çin hisse senetlerini takip eden göstergelerin yüzde 15- yüzde 20 daha yükselebileceğini öngördüler.

Stratejistler, değerlemelerin hala tarihsel ortalamanın altında olduğunu, kazançların iyileşebileceğini ve küresel yatırımcıların konumlanmasının hafif kalmaya devam ettiğini savundular.

Stratejistler, son teşvik duyurularının "piyasanın, politika yapıcıların sol kuyruklu büyüme riskini azaltmak için yeterli önlem alma konusunda daha endişeli hale geldiğine inanmasına yol açtığını" da yazdılar.

Haberin Devamı

Goldman, MSCI Çin Endeksi ve gösterge CSI 300 Endeksi için hedefini sırasıyla 84 ve 4.600'e yükseltti. Bu mevcut seviyelerden %15-%18 toplam getiri anlamına geliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Goldman Sachs#Hisse#Bigpara

BAKMADAN GEÇME!