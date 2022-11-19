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Goldman’den dolarda yükseliş öngörüsü

19.11.2022 - 10:18 | Son Güncelleme :
Goldman’den dolarda yükseliş öngörüsü | Piyasa Haberleri

Goldman Sachs stratejistleri, küresel merkez bankalarının Fed’in faiz artış temposuna yetişmekte zorlandığı bir ortamda, doların yükselişini destekleyen çok sayıda gelişme olduğunu belirtti.

Bloomberg’de yer alan habere göre, Goldman Sachs stratejistleri, ABD dolarının önümüzdeki dönemde küresel piyasalarda yükselişini sürdüreceğini ifade etti. Dominic Wilson, Kamakshya Trivedi ve Vickie Chang perşembe günü yayımladıkları araştırma notunda, diğer küresel merkez bankalarının Fed’in faiz artırımlarının hızına yetişmekte zorlandıkları bir ortamda, doların yükselişini destekleyen hâlâ çok sayıda gelişme olduğunu belirtti.

RESESYON RİSKİ

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; piyasaların zayıf büyüme görünümü ve enflasyon verilerine karşı kırılgan olmayı sürdürdüğüne değinen stratejistler, “Dolarda bu seviyelerden yaşanacak yükseliş hareketinin geçen yıla göre daha dalgalı ve düşük kaliteli olmasını bekleriz” ifadesini kullandı. Banka ayrıca, ABD ekonomisinin bir resesyondan kaçınacağı yönündeki beklentisini koruyor. Goldman gelecek 12 ayda ABD’de bir resesyon yaşanma ihtimalini yüzde 35 olarak tahmin ediyor. Bununla birlikte dünyanın geri kalanında ekonomilerin resesyona girmesi riski ve bunun finansal istikrar için yarattığı tehdidin güvenli limanlara yönelik iştahı artırdığını ve doları güçlendirdiğini belirten stratejistler, “Doların, ABD’nin ticaret ortaklarının para birimlerine göre rekabetçiliğini ölçen ticaret ağırlıklı endeks bazında yaklaşık yüzde 3 daha artması için alan var” dedi.


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