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Ford Otosan'dan büyük borçlanma talebi

Güncelleme Tarihi:

#Ford Otosan#Borçlanma#İhraç
Ford Otosandan büyük borçlanma talebi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 07:26

Ford Otosan, 12 milyar TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verdi.

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Ford Otosan yurtiçinde halka arz olmaksızın tahsisli olarak nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1 yıllık dönem içinde 12 milyar liralık borçlanma aracı ihracına karar verdi.

KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Yönetim Kurulumuz tarafından 25.09.2024 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7'nci maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle, ve halka arza yol açmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 12 Milyar Türk Lirası tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek esaslar çerçevesinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir. Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılacaktır."

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#Ford Otosan#Borçlanma#İhraç

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