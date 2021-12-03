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Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı azaldı

03.12.2021 - 15:57
Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı azaldı | Piyasa Haberleri

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı eylül ayında bir önceki aya göre, 1 milyar 416 milyon dolar azalarak 122 milyar 297 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül 2021 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Ağustos 2021 verilerine göre varlıklar 118 milyon dolar artarken, yükümlülükler 1 milyar 297 milyon dolar azaldı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 122 milyar 297 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Ağustos 2021 dönemine göre 1 milyar 416 milyon azaldı.

Eylül 2021 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 627 milyon dolar ve 408 milyon dolar artarken, yurt içi bankalardaki mevduat 943 milyon dolar azalmış ve sonuç olarak varlıklar 118 milyon dolar arttı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1 milyar 66 milyon dolar ve 553 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 322 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1 milyar 297 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Eylül 2021 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ağustos 2021 dönemine göre 139 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 1 milyar 206 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 412 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 181 milyon dolar arttı.

Eylül 2021 döneminde kısa vadeli varlıklar 134 milyar 495 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 74 milyar 388 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 60 milyar 106 milyon dolar olarak gerçekleşerek Ağustos 2021 dönemine göre 17 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 düzeyinde.


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