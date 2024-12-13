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Fenerbahçe'nin bedellisine onay

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#SPK#Bedelli Sermaye Artırımı
Fenerbahçenin bedellisine onay
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 06:58

SPK, Fenerbahçe Futbol'un yüzde 152'lik bedelli sermaye artırımını onayladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin bedelli sermaye artırımını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 151,02 milyon TL bedelli sermaye artıracak. Şirket'in mevcut 98,98 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 250 milyon TL'ye çıkacak. Satış türü "halka arz" olarak belirlendi.

Kararda, "Mevcut ortakların yeni pay alma hakları 1 TL nominal değerli her bir pay için 6 TL fiyattan kullandırılacak olup, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 6 TL’den aşağı olmamak üzere, birincil piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir" denildi.

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#Fenerbahçe#SPK#Bedelli Sermaye Artırımı

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