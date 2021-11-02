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Fed'in tahvil alımlarının azaltımında son dönemeç!

02.11.2021 - 14:52
Fed'in tahvil alımlarının azaltımında son dönemeç! | Piyasa Haberleri

Fed'in bu ayki toplantısında 120 milyar dolarlık aylık varlık alımında 15 milyar dolarlık azaltıma gitmesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmezken varlık alımlarının azaltımına (tapering) gitmesi öngörülüyor. Ekonomistler, Fed'in faiz artırımından şu an için uzak durmaya çalıştığını ancak enflasyonun seviyesinin bankanın faiz artırımı konusundaki tutumunda belirleyici olabileceğini söyledi.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner, Fed'in tapering'e kademeli bir şekilde başladığına dair açıklamada bulunabileceğini aktardı. Varlık alım programının 2022'nin ortasında bitebileceğini dile getiren Weidensteiner, artan enflasyon risklerinin de ilk faiz artırımının gelecek yıl gibi erken bir tarihte olabileceğine ilişkin tartışmaları körüklediğini vurguladı.

Weidensteiner, Fed'in şu an için bu tartışmanın fazla alevlenmemesi için çabalayacağını kaydetti. Fed'in aylık 120 milyar dolarlık varlık alımından kademeli bir şekilde indirime gidebileceğini belirten Weidensteiner, piyasaların zaten tapering'i hesaba kattığını ifada etti.

Odak noktasının ilk faiz artışında olacağını aktaran Weidensteiner, bankanın bazı üyelerinin ifadelerinin Fed'in aslında artan enflasyon konusunda giderek daha fazla endişelenmeye başladığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Weidensteiner, Fed üyelerinin halen mevcut yüksek enflasyon oranlarının esas olarak krizle ilgili tek seferlik etkilerin sonucu olduğunu ve önümüzdeki yıl içinde enflasyonda tekrar belirgin şekilde daha düşük oranların beklenebileceğini savunduğunu söyledi.

Enflasyondaki gevşemenin beklenenden daha uzun sürebileceğini vurgulayan Weidensteiner, enerji fiyatlarındaki yükselişin bu duruma katkı sağladığını kaydetti.

Weidensteiner, fiyat enflasyonunun giderek daha fazla mal grubuna yayıldığını ve bu olumsuz enflasyon tablosunun Fed'in karşı önlem alması gerektirdiğini belirtti.

Fed'in projeksiyonlarında bankanın faiz artırımı konusunda 2023'e kadar adım atmayacağı öngörüsüne yer verildiğini ifade eden Weidensteiner, ancak piyasaların bankanın bu kadar uzun süre bekleyebileceği konusuna şüpheyle baktığını aktardı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in "faiz artırımına ilişkin beklentileri alevlendirmemek için çaba sarf edeceğine" dair ifadelerine dikkati çeken Weidensteiner, enflasyon verilerinin Fed'in yakın gelecekte bu çizgide ne kadar devam edebileceğini göstereceğini dile getirdi.

"VARLIK ALIMLARI 2022'NİN ORTASINDA BİTİRİLEBİLİR"

Rabobank Kıdemli ABD Ekonomisti Philip Marey, ABD ekonomisinin yılın ikinci yarısında yavaşlamasına karşın Fed'in yılın kasım ayında tapering'e başlamasının beklendiğini belirtti.

Fed'in iş gücü piyasasında kaydedilen ilerleme ve arz yönündeki darboğazların geçici olduğunu vurgulayabileceğini ifade eden Marey, bankanın hazine tahvilleri için 10 milyar dolar, ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için de 5 milyar dolarlık bir azaltım açıklamasında bulunabileceğini aktardı.

Marey, Powell'ın varlık azaltımında sona gelmenin faiz artırımının başlangıcı anlamına gelmediğini tekrar edebileceğini belirterek, yüksek enflasyonun da geçici olduğuna dair yorumlar yapılabileceğini kaydetti.

Fed'in tapering'le ilgili resmi bir açıklama yapabileceğini vurgulayan Marey, ancak zamanlamanın uygun olmadığını ifade etti.

Oxford Economics ABD Başekonomisti Gregory Daco ise Fed'in bu toplantıda tapering'e dair resmi bir açıklama yapacağı öngörüsünde bulundu. Tapering'in kasım ayının ortasında başlayabileceğini söyleyen Daco, azaltımın 8 ay sürebileceğini ve 2022'nin ortasında sona erebileceğini kaydetti.

Daco, hazine tahvilleri için 10 milyar dolar, ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için de 5 milyar dolarlık bir azaltım olabileceğini vurguladı.

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy de Fed'in faizlerde değişikliğe gitmeyeceği ve tapering'i ilan edeceği öngörüsünde bulundu. Hazine tahvilleri için 10 milyar dolar, ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için de 5 milyar dolarlık bir azaltım olabileceğini belirten Levy, varlık alımlarının 2022'nin ortasında bitirilebileceğini ifade etti. Levy, Powell'ın toplantıda yüksek enflasyona dair risklerin arttığına dair açıklamada bulunabileceğini aktardı.


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