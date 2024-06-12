  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Fed'in faiz kararı öncesi Avrupa'da borsalar yükselirken Asya piyasaları karışık seyirde
‹ Önceki Haber 30 projeye toplam 141 milyon 500 bin lira destek 30 projeye toplam 141 milyon 500 bin lira destek

Fed'in faiz kararı öncesi Avrupa'da borsalar yükselirken Asya piyasaları karışık seyirde

12.06.2024 - 13:00 | Son Güncelleme :
Fed'in faiz kararı öncesi Avrupa'da borsalar yükselirken Asya piyasaları karışık seyirde | Piyasa Haberleri

Avrupa borsaları Çarşamba günü açılışta, AB'deki siyasi çalkantı nedeniyle yaşanan kayıpların ardından dikkatlerin gelecek ABD enflasyon verileri ve Fed'in faiz kararına çevrilmesiyle hafif toparlandı. Asya'da hisseler ise, Fed'in faiz oranlarına ilişkin kararı öncesinde karıştı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Londra FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 artışla 8.184,66 puana yükseldi.

Euro bölgesinde Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.815,09 puana, Frankfurt DAX endeksi ise yüzde 0,4 artışla 18.437,06 puana yükseldi.

ASYA PİYASALARI 

Tokyo Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 38.876,71 puana geriledi.

Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,3 düşüşle 17.946,46 puana inerken, Şangay Bileşik endeksi ise yüzde 0,3 artışla 3.037,47 puana yükseldi.

Haberin Devamı

Avustralya S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 7.715,50 puana geriledi.

Teknoloji hisselerindeki kazanımlar ile Güney Kore Kospi endeksi yüzde 0,8 artışla 2.728,17 puana yükselirken Tayvan'ın Taiex endeksi yüzde 1,2 artış gösterdi.

WALL STREET 

Salı günü Wall Street'te borsalar rekor seviyelere ulaştı. 

S&P 500, büyük ölçüde teknoloji hisselerindeki kazanımların etkisiyle yüzde 0,3 artışla 5.375,32 puana yükseldi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq kompoziti yüzde 0,9 artışla 17.343,55 puana yükseldi. Her iki endeks de üst üste ikinci günde rekor seviyelere ulaştı.

Apple hisseleri, yapay zeka teknolojisine yöneldiğini vurguladıktan sonra yüzde 7,3 arttı.

Dow Jones endeksi  piyasanın gerisinde kaldı. Endeks 0,3 düşüşle 38.747,42 puana geriledi.

PETROL FİYATLARI 

Çarşamba günü gösterge ABD ham petrolü 58 sent artışla varil başına 78,48 dolara yükseldi. Uluslararası standart olan Brent ham petrolü 47 sent artışla varil başına 82,39 dolara yükseldi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.105 Değişim: 0,53% Hacim : 38.382 Mio.TL Son veri saati : 13:12
Düşük 10.041 12.06.2024 Yüksek 10.192
Açılış: 10.063
32,3717 Değişim: 0,19%
Düşük 32,2515 12.06.2024 Yüksek 32,3984
Açılış: 32,3118
34,8513 Değişim: 0,20%
Düşük 34,6989 12.06.2024 Yüksek 34,9070
Açılış: 34,7829
2.407,56 Değişim: 0,02%
Düşük 2.397,77 12.06.2024 Yüksek 2.414,08
Açılış: 2.407,04
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.