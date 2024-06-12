Fed'in faiz kararı öncesi Avrupa'da borsalar yükselirken Asya piyasaları karışık seyirde | Piyasa Haberleri

Avrupa borsaları Çarşamba günü açılışta, AB'deki siyasi çalkantı nedeniyle yaşanan kayıpların ardından dikkatlerin gelecek ABD enflasyon verileri ve Fed'in faiz kararına çevrilmesiyle hafif toparlandı. Asya'da hisseler ise, Fed'in faiz oranlarına ilişkin kararı öncesinde karıştı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Londra FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 artışla 8.184,66 puana yükseldi.

Euro bölgesinde Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.815,09 puana, Frankfurt DAX endeksi ise yüzde 0,4 artışla 18.437,06 puana yükseldi.

ASYA PİYASALARI

Tokyo Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 38.876,71 puana geriledi.

Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,3 düşüşle 17.946,46 puana inerken, Şangay Bileşik endeksi ise yüzde 0,3 artışla 3.037,47 puana yükseldi.

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Avustralya S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 7.715,50 puana geriledi.

Teknoloji hisselerindeki kazanımlar ile Güney Kore Kospi endeksi yüzde 0,8 artışla 2.728,17 puana yükselirken Tayvan'ın Taiex endeksi yüzde 1,2 artış gösterdi.

WALL STREET

Salı günü Wall Street'te borsalar rekor seviyelere ulaştı.

S&P 500, büyük ölçüde teknoloji hisselerindeki kazanımların etkisiyle yüzde 0,3 artışla 5.375,32 puana yükseldi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq kompoziti yüzde 0,9 artışla 17.343,55 puana yükseldi. Her iki endeks de üst üste ikinci günde rekor seviyelere ulaştı.

Apple hisseleri, yapay zeka teknolojisine yöneldiğini vurguladıktan sonra yüzde 7,3 arttı.

Dow Jones endeksi piyasanın gerisinde kaldı. Endeks 0,3 düşüşle 38.747,42 puana geriledi.

PETROL FİYATLARI

Çarşamba günü gösterge ABD ham petrolü 58 sent artışla varil başına 78,48 dolara yükseldi. Uluslararası standart olan Brent ham petrolü 47 sent artışla varil başına 82,39 dolara yükseldi.

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