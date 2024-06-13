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Fed'in faiz indirimi umutlarını artırmasıyla küresel piyasalar karışık seyirde işlem gördü

13.06.2024 - 13:08 | Son Güncelleme :
Fed'in faiz indirimi umutlarını artırmasıyla küresel piyasalar karışık seyirde işlem gördü | Piyasa Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed'in gösterge faiz oranını değiştirmemesinin ardından küresel hisseler Perşembe günü karışık işlem gördü.

Hürriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Perşembe günü Fransa'nın CAC 40 endeksi erken işlemlerde %0,4 kayıpla 7.834,47 puana, Almanya'nın DAX endeksi yüzde 0,5 düşüşle 18.537,80 puana geriledi. İngiltere'nin FTSE 100 Endeksi yüzde 0,3 düşüşle 8.191,88 puana indi. 

ASYA PİYASALARI 

Perşembe Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225 %0,4 düşüşle 38.720,47 seviyesinde tamamladı. Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,4 artışla 7.749,70 puana yükseldi. Güney Kore'nin Kospi endeksi %1,0 artışla 2.754,89 puana çıktı. Hong Kong Hang Seng endeksi yaklaşık %1,0 artışla 18.112,63 puana yükselirken, Şangay Bileşik endeksi %0,3 düşüşle 3.028,92 puana geriledi.

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WALL STREET 

Beklenildiği gibi Federal Reserve, son politika toplantısının ardından Çarşamba günü ana faiz oranını sabit tuttu. Enflasyonla ilgili bir raporun ABD tüketicilerinin geçen ay gıda, sigorta ve diğer her şey için bir önceki yıla göre %3,3 daha yüksek fiyatlar ödediğini göstermesinin ardından Hazine getirileri düştü . Ekonomistler enflasyon oranının yüzde 3,4'te kalmasını bekliyorlardı.

Çarşamba günü S&P 500 %0,9 artışla bir gün önceki tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Nasdaq kompoziti yüzde 1,5 yükseldi ve Dow endeksi yüzde 0,1 düştü.

PETROL FİYATLARI 

Perşembe günü erken saatlerde enerji ticaretinde gösterge ABD ham petrolü 21 sent kayıpla varil başına 78,29 dolara geriledi. Uluslararası standart olan Brent ham petrolü 21 sent düşerek varil başına 82,39 dolara geriledi.


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