Fed yetkilisinden faiz sinyali

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ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın bu ayki toplantısında faiz indirimine gidilmesini destekleme eğiliminde olduğunu ifade etti.

Waller, Amerikan Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünce düzenlenen konferansta ekonomik görünüme ilişkin "İndirmek mi Atlamak mı?" başlıklı bir konuşma yaptı.

Fed'in eylül toplantısından bu yana politika faizini 75 baz puan indirmesinin ardından para politikasının hala kısıtlayıcı olduğunu ve iş gücü piyasasında istenmeyen bir zayıflık yaratmadan enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturulduğunu düşündüğünü belirten Waller, politika faizinde daha nötr bir seviyeye yaklaşana kadar faiz indirimlerinin gelecek yıl boyunca devam etmesini beklediğini aktardı.

Waller, ancak son verilerin enflasyondaki ilerlemenin yüzde 2'nin anlamlı bir şekilde üzerinde bir seviyede durma olasılığını artırdığını kaydetti.

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Bu riskin Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) enflasyonun ve ekonominin gelecekteki seyri hakkında daha fazla bilgi toplamak için gelecek toplantıda politika faizini sabit tutmayı düşünmesi gerektiğine dair endişeleri arttırdığına dikkati çeken Waller, şunları belirtti:

"Bugün elimizde bulunan ekonomik verilere ve enflasyonun orta vadede yüzde 2'ye doğru düşüşünü sürdüreceğini gösteren tahminlere dayanarak, şu anda aralık toplantımızda politika faizinde bir indirimi destekleme eğilimindeyim. Ancak bu karar, o tarihten önce alacağımız verilerin yukarı yönlü sürpriz yapıp yapmayacağına ve enflasyonun seyrine ilişkin tahminlerimi değiştirip değiştirmeyeceğine bağlı olacak."

Waller, 75 baz puanlık indirimden sonra, politikanın önemli ölçüde kısıtlayıcı olmaya devam ettiğine dair kanıtların güçlü olduğuna ve tekrar indirim yapmanın sadece "fren pedalına o kadar sert basmadıkları" anlamına geleceğine inandığını ifade etti.

Faizlerin daha da düşürülmesini destekleyen bir diğer faktörün de iş gücü piyasasının nihayet dengeye kavuşmuş gibi görünmesi olduğunu belirten Waller, bu dengeyi korumanın hedeflenmesi gerektiğini kaydetti.

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Fed'in gelecek toplantısı 17-18 Aralık'ta yapılacak.