Fed yetkilisinden faiz indirimi mesajı

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San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD merkez bankasının ekonomiyi sınırlayacak kadar "kesinlikle" yüksek olan faiz oranlarını düşürmeyi bırakacağını gösteren bir şey görmediğini söyledi.

Daly, son dönemde güçlü gelen ekonomik verilere rağmen, faiz indirimlerinin devam etmesinin Fed için hala doğru yol gibi göründüğünü belirtti.

Wall Street Journal'a konuşan Daly, hedefin enflasyonun %2'ye düştüğü, işgücü piyasasının sağlıklı kaldığı ve ücretlerin daha yüksek fiyatları yakaladığı "yumuşak bir iniş" olduğunu da vurguladı.

Daly, Fed'in enflasyon düştükçe politika faizini düşürmeye devam etmesi gerektiğini, aksi takdirde politikanın aşırı sıkılaşmasına ve işgücü piyasasına zarar vermesine izin verme riskiyle karşı karşıya kalacağını savundu.

Daly yaptığı açıklamada, %3 civarında bir politika faizinin ne sıkı ne de gevşek, ekonomistlerin "nötr" olarak adlandırdığı bir seviye olacağını tahmin ettiğini de söyledi.