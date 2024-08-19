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Fed yetkilisinden faiz indirimi mesajı

19.08.2024 - 13:41 | Son Güncelleme :
Fed yetkilisinden faiz indirimi mesajı | Piyasa Haberleri

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari "Eylül ayında faiz indirimi için tartışma olması gereken bir şey" dedi.

Kashkari'nin açıklamaları şöyle:

Eylül ayında potansiyel faiz indirilmesi konusunda tartışma uygun bir tartışma. Eylül ayında faiz indirimi için tartışma olması gereken bir şey. Çifte görevimizde risk dengesi enflasyon tarafından uzaklaşırken, iş gücü piyasasına doğru kaydı. Enflasyon ilerleme gösteriyor ve iş gücü piyasası bazı endişe verici işaretler gösteriyor.


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