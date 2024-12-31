Fed yetkilisi altınla kriptoyu karşılaştırdı

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San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'ye göre, kripto kendi varlık sınıfı olarak görülmeli ve sıklıkla olduğu gibi altınla bir tutulmamalı.

Daly, Yahoo Finance'in Opening Bid podcast'inde yaptığı açıklamada, "Kriptoyu karmaşık bir şey olarak görüyorum ve herkes için yapmamız gereken hizmet, ne demek istediğimizi gerçekten ortaya çıkarmak ve bunu yaptıktan sonra ona ne olduğunu söylemektir. Bu bir para birimi olabilir. Bir değişim aracı olabilir. Bir hisse senedi olabilir - değerini koruyan ya da bazen değer kaybeden bir varlık. Sadece bu terimleri tanımlamamız gerekiyor. Bu yüzden onu altın gibi düşünmüyorum. Bazen altın gibi özellikleri var ama ben öyle düşünmüyorum" dedi.

Daly'nin değerlendirmesi, bu ayın başlarında bitcoin hakkındaki yorumlarıyla kripto topluluğuna enerji veren Fed Başkanı Jerome Powell'ınkinden biraz farklı.

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Powell, New York Times DealBook konferansında "İnsanlar bitcoin'i spekülatif bir varlık olarak kullanıyor. Tıpkı altın gibi, sadece sanal, dijital. İnsanlar bunu bir ödeme şekli ya da değer deposu olarak kullanmıyor. Oldukça değişken. Dolar için bir rakip değil; gerçekten altın için bir rakip" ifadelerini kullanmıştı