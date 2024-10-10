Fed üyeleri faiz indirimi destekliyor

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Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 17-18 Eylül'de yaptığı toplantının tutanakları Fed üyelerinin faiz oranlarının ne kadar düşürüleceği konusunda ikiye bölündüklerini gösterdi.

Üyelerin büyük bir çoğunluk sonuçta onaylanan 50 baz puanlık büyük indirimi tercih ederken, diğerleri daha küçük bir çeyrek puanlık indirimi tercih etti.

Tutanaklar, yetkililerin 2020'den bu yana ilk faiz indirimini neden yarım puanlık daha cesur bir hamleyle yapmayı seçtiklerine dair müzakerelerin üzerindeki perdeyi kaldırdı. Gösterge faiz oranını %4,75 ile %5 aralığına indirme kararı, Fed'in faiz belirleme komitesinin 12 üyesinden 11'i tarafından desteklendi. Bir politika yapıcı daha küçük bir indirim lehine karara muhalefet etti.

Tutanaklara göre, daha büyük bir indirimi destekleyenler “genel olarak para politikasının duruşunun bu şekilde yeniden ayarlanmasının enflasyon ve işgücü piyasasına ilişkin son göstergelerle daha iyi uyum sağlamaya başlayacağını gözlemledi”. Toplantı tutanaklarına göre, bu yetkililerden bazıları Temmuz sonunda yapılan bir önceki toplantıda çeyrek puanlık bir faiz indirimine gidilmesi için “makul bir gerekçe” olduğunu ve son verilerin faiz indirimi gerekçesini daha da güçlendirdiğini düşünüyordu.

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Tutanaklar, politika yapıcıların genellikle merkez bankasının ekonominin hızla yavaşladığından endişe ettiği ve daha gevşek finansal koşulların desteğine ihtiyaç duyduğu anlar için ayrılmış bir boyutta faiz indirimini onaylamasıyla Federal Rezerv içindeki görüş genişliği hakkında daha fazla ayrıntı sağladı.

Bu örnekte Fed politika yapıcıları, enflasyonun 2022 ve 2023 yıllarında görülen yüksek seviyelerden keskin bir şekilde düştüğü ve bazı önlemlere göre ekonomi nispeten güçlü kalsa bile Fed'in %2 hedefine yakın olduğu gerçeğini hesaba katmak için ilk indirimlerini para politikasının “yeniden kalibrasyonu” olarak adlandırdılar.

“Tutanaklarda, bu hamlenin “daha az elverişli bir ekonomik görünümün kanıtı olarak yorumlanmaması gerektiği” belirtildi.

Yine de Fed politika yapıcıları arasında işgücü piyasasına ilişkin endişeler artıyor; yetkililer işsizlik oranındaki son artışlara ve Temmuz ve Ağustos aylarındaki zayıf istihdam ve enflasyon verilerine dikkat çekiyor.

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Fed yetkilileri toplantıda, enflasyon düşmeye devam ettiği sürece faiz indirimlerinin devam edebileceğini, ancak hız ve son noktanın hala tartışmaya açık olduğunu söyledi.

Tutanaklarda, gelen verilerin politikanın nasıl evrileceğini belirleyeceği belirtilirken, ekonominin beklendiği gibi davranması halinde “zaman içinde daha nötr bir politika duruşuna doğru ilerlemenin muhtemelen uygun olacağı” kaydedildi.

Yarım puanlık indirim, Fed Guvernörü Michelle Bowman'ın muhalefetine neden oldu. 2005'ten bu yana ilk kez bir guvernör çeyrek puanlık bir indirimin gevşeme politikasına başlamak için daha iyi bir yol olduğunu düşünüyordu.