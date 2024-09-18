Fed sonrası altın, dolar, Bitcoin ne oldu? İşte son durum | Piyasa Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed faizi düşürdü ve küresel piyasalarda hareketlilik başladı. Altın yükseliş hareketi gösterirken dolar kuru küresel piyasalarda düşüşe geçti. Kripto para birimi Bitcoin 60 bin doların üzerine çıktı.

Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklanmıştı. Fed faizi 50 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürdü. 54 ay sonra ilk kez faiz indiren Fed'in kararına paralel olarak yatırım araçlarının fiyatlarında da değişiklikler yaşandı.

ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 2569 dolardan başlamıştı. Gün içinde en düşük 2565 doları gördü. Ons altın Fed kararıyla birlikte 2600 dolara kadar çıktı. Kazanç yüzde 1.17 oldu.

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Gram altın güne 2815 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2804 lirayı gördü. Fed'in faiz kararıyla birlikte gram altın 2847 liraya tırmandı. Kazanç yüzde 1.04 oldu.

DOLAR, EURO, STERLİN NE DURUMDA?

Dolar güne 34.0808 liradan başladı. Gün içinde en düşük 33.9492 lira, en yüksek de 34.1180 lira görüldü. Fed kararıyla dolar 34.0880 lira seviyesinde işlem görüyor.

Euro güne 37.8995 liradan başladı. Gün içinde en düşük 37.7736 lira, en yüksek de 38.1533 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 38.0826 liradan alıcı buluyor.

Sterlin güne 44.8976 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44.8069 lira, en yüksek de 45.3407 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 45.2356 liradan alıcı buluyor.

Euro/dolar paritesi 1.11632 seviyesinde bulunuyor.

BITCOIN'DE DURUMLAR NE?

Lider kripto para birimi Bitcoin güne 60 bin 199 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 58 bin 872 dolar, en yüksek de 61 bin 320 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 61 bin 27 dolardan işlem görüyor.

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