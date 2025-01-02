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Euro/dolar paritesi çakıldı

Güncelleme Tarihi:

#Euro#Dolar#Parite
Euro/dolar paritesi çakıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 13:39

Euro, dolar karşısında son iki yılın en düşük seviyesine yakın seyrediyor.

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Donald Trump'ın 20 Ocak'ta ABD Başkanı olarak ikinci kez göreve başlaması öncesinde Euro, dolar karşısında son iki yılın en düşük seviyesine yakın seyrediyor.

Trump'ın önerdiği ticaret tarifelerinin zaten teklemekte olan Euro Bölgesi ekonomisini zayıflatması ve Avrupa Merkez Bankası'nı faiz oranlarını kapsamlı bir şekilde düşürmeye sevk etmesi bekleniyor.

Buna karşın, gümrük tarifeleri ve diğer politikaların enflasyonist olması beklendiğinden ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin sınırlı olması bekleniyor.

2025 yılında ECB'nin 113 baz puanlık faiz indirimine karşılık Fed'in 45 baz puanlık faiz indirimini fiyatlıyor. Euro %0,1 düşüşle 1,0351 dolara gerileyerek 22 Kasım'da ulaştığı 1,0336 dolarlık iki yılın en düşük seviyesine yaklaştı.

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#Euro#Dolar#Parite

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