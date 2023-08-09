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Erdemir zarar açıkladı

09.08.2023 - 06:27 | Son Güncelleme :
Erdemir zarar açıkladı | Piyasa Haberleri

Demir-çelik sektörünün önde gelen firması Erdemir yılın ilk altı aylık bilançosunda zarar ettiğini duyurdu.

Erdemir karlılıktan zarara geçti. Şirket yılın ilk altı ayında 3 milyar 908 milyon 797 bin lira zarar etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı 12 milyar 265 milyon 481 bin lira olmuştu.

Çeyreksel bazda ise 3 milyar 999 milyon 100 bin lira zarar etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı 6 milyar 639 milyon 400 bin liraydı.


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