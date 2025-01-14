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Enpara Bank'ta yeni gelişme

Güncelleme Tarihi:

#QNB Bank#Enpara Bank#Devir
Enpara Bankta yeni gelişme
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 07:22

QNB Bank, enpara.com bankacılık hizmetlerinin kısmi bölünme yoluyla Enpara Bank'a devredilmesi için yetki verdi

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Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Bankamız bünyesindeki "http://enpara.com" bankacılık hizmetlerinin kısmi bölünme yoluyla Enpara Bank A.Ş.'ye devredilmesi amacıyla; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 01.11.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik" uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve ilgili diğer resmi kurumlara gerekli başvuruların yapılması ve bu hususta diğer işlemlerin yerine getirilmesini teminen Bankamız Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. "

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#QNB Bank#Enpara Bank#Devir

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