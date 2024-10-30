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Ekonomik güven endeksinde artış var

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#Ekonomik Güven Endeksi#Piyasa#Bigpara
Ekonomik güven endeksinde artış var
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 10:02

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekonomik güven endeksi 98,0'e yükseldi.

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Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 95,0 iken, Ekim ayında %3,2 oranında artarak 98,0 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Ekim ayında tüketici güven endeksi %3,0 oranında artarak 80,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %3,0 oranında artarak 102,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,1 oranında artarak 110,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,7 oranında azalarak 86,3 değerini aldı.

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#Ekonomik Güven Endeksi#Piyasa#Bigpara

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