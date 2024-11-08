Ekim'in kazandıranı altın oldu

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Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %4,82, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %3,20 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %4,82, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %3,20 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %2,03 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan Doları %0,71, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,99, Euro %2,42 ve BIST 100 endeksi %10,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %0,46 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan Doları %2,25, DİBS %2,52, Euro %3,93 ve BIST 100 endeksi %12,19 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %15,00, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,60 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %22,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise %25,01 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre mevduat faizi (brüt); Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %12,61, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,22 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %16,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise %21,54 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %31,34,TÜFE ile indirgendiğinde ise %16,89 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %1,58, Euro %4,07 Amerikan Doları %7,16, DİBS %9,03 ve BIST 100 endeksi %16,56 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) %12,40, Euro %14,62, Amerikan Doları %17,37, DİBS %19,03 ve BIST 100 endeksi %25,74 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.