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ECB repo ve swap hatlarını 9 ay uzattı

04.02.2021 - 16:36
ECB repo ve swap hatlarını 9 ay uzattı | Piyasa Haberleri

Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarıyla oluşturulan repo ve swap hatlarının 9 ay uzatıldığını duyurdu.

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamada, Arnavutluk, Hırvatistan, Macaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, San Marino ve Sırbistan merkez bankaları ile Kovid-19 şokundan dolayı finansal piyasaların aksamadan çalışmasına yönelik oluşturulan toplam 12,4 milyar avroluk repo ve swap imkanlarının Mart 2022'ye uzatıldığı belirtildi.

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Açıklamada, repo ve swap hatlarının daha önce Haziran 2021'e kadar geçerli olduğu hatırlatılarak, hatların amacının, merkez bankalarının ülkedeki finansal kurumlara avro likiditesi sağlaması olduğu kaydedildi.


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