  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Döviz mevduatlarında gerileme
‹ Önceki Haber Merkez Bankası'nın rezervleri arttı Merkez Bankası'nın rezervleri arttı Sonraki Haber › İki şirketin halka arzına onay İki şirketin halka arzına onay

Döviz mevduatlarında gerileme

12.10.2023 - 14:52 | Son Güncelleme :
Döviz mevduatlarında gerileme | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası'nın verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 405,8 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her hafta açıkladığı verileri duyurdu. Merkez Bankası, bir önceki hafta 172 milyar 38,50 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatının 6 Ekim ile sona eren haftada 171 milyar 632,7 milyon dolara gerilediğini açıkladı.

GERÇEK KİŞİLERİN DÖVİZ MEVDUATLARI DÜŞTÜ, TÜZEL KİŞİLERİN ARTTI

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 362,5 milyon dolar düşerek 100 milyar 669,3 milyon dolara gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 956,7 milyon dolar artarak 70 milyar 963,4 milyon dolara yükseldi.

Haberin Devamı

PARİTE ETKİSİ

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 551 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 570 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1,12 milyar dolar artış gösterdi.

 


Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.259 Değişim: 0,00% Hacim : 159.210 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.055 12.10.2023 Yüksek 8.471
Açılış: 8.441
27,7707 Değişim: 0,16%
Düşük 27,6781 13.10.2023 Yüksek 27,8780
Açılış: 27,7257
29,3066 Değişim: 0,12%
Düşük 29,1779 13.10.2023 Yüksek 29,4193
Açılış: 29,2707
1.673,61 Değişim: 0,43%
Düşük 1.663,40 13.10.2023 Yüksek 1.679,05
Açılış: 1.666,37
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.