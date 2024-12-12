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Döviz mevduatları düştü

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#Döviz#Mevduat#Banka
Döviz mevduatları düştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 14:47

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 3 milyar 22 milyon dolar düşüş gösterdi.

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Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 3 milyar 22 milyon dolar düşüş gösterdi. Tüzel kişilerin döviz mevduatı 7,5 yılın en düşük seviyesine indi.

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 165 milyar 736,10 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 6 Aralık ile sona eren haftada 162 milyar 713,40 milyon dolara geldi. 

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 804,80 milyon dolar azalarak 103 milyar 414,30 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 2 milyar 217,90 milyon dolar düşüşle 59 milyar 299,20 milyon dolara geriledi. Bu seviye altı en son 24 Mart 2017'de görülmüştü. 

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 2 milyar 693 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 455 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 238 milyon dolar düşüş gösterdi.

 

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#Döviz#Mevduat#Banka

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