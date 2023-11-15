Doğuş Otomotiv'den yeni anlaşma | Piyasa Haberleri

Doğuş Otomotiv "Wielton" marka "yarı römork ürünleri" için distribütörlük sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Lüks otomobil markalarının yanında römork tarafında da faaliyet gösteren Doğuş Otomotiv, Wielton marka yarı römork ürünleri için distribütörlük anlaşması yaptı.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Wielton S.A. ile Şirketimiz arasında; "Wielton" marka "yarı römork ürünleri"nin Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, Şirketimiz tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyen distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır.

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