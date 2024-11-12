Dev kuruluş açıkladı! Borsa için hedef 10 bin puan

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Yardeni Research Başkanı Ed Yardeni müşterilerine gönderdiği bir notta S&P 500'ün 2024 yılı sonunda 6.100'e ulaşarak mevcut seviyelerin yaklaşık %2 üzerine çıkmasını beklediğini yazdı.

Yardeni daha sonra endeksin 2025 yılı sonunda 7.000'e, 2026 yılı sonunda 8.000'e ve on yılın sonunda 10.000'e ulaşacağını öngördü. Yardeni daha önce Yahoo Finance'e verdiği demeçte S&P 500'ün on yılın sonunda 8,000'e ulaşacağını tahmin ettiğini söylemişti.

Yardeni, "Şüphesiz vergileri düşürecek daha iş dünyası yanlısı bir yönetimin geldiğini görüyoruz. Sadece şirketler için değil, bireyler için de. Çok çeşitli vergi indirimleri tartışılıyor. Ve buna ek olarak, çok sayıda deregülasyon" dedi.

Yardeni notunda, piyasanın "hayvani ruhların" devreye girdiğine dair erken işaretler gösterdiğini yazdı.