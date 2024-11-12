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Dev kuruluş açıkladı! Borsa için hedef 10 bin puan

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#Borsa#S&P#ABD
Dev kuruluş açıkladı Borsa için hedef 10 bin puan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 06:52

Yardeni Research Başkanı Ed Yardeni , S&P 500 için 2030 hedefini 10 bin puana çıkardı.

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Yardeni Research Başkanı Ed Yardeni müşterilerine gönderdiği bir notta S&P 500'ün 2024 yılı sonunda 6.100'e ulaşarak mevcut seviyelerin yaklaşık %2 üzerine çıkmasını beklediğini yazdı.

Yardeni daha sonra endeksin 2025 yılı sonunda 7.000'e, 2026 yılı sonunda 8.000'e ve on yılın sonunda 10.000'e ulaşacağını öngördü. Yardeni daha önce Yahoo Finance'e verdiği demeçte S&P 500'ün on yılın sonunda 8,000'e ulaşacağını tahmin ettiğini söylemişti.

Yardeni, "Şüphesiz vergileri düşürecek daha iş dünyası yanlısı bir yönetimin geldiğini görüyoruz. Sadece şirketler için değil, bireyler için de. Çok çeşitli vergi indirimleri tartışılıyor. Ve buna ek olarak, çok sayıda deregülasyon" dedi.

Yardeni notunda, piyasanın "hayvani ruhların" devreye girdiğine dair erken işaretler gösterdiğini yazdı.

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#Borsa#S&P#ABD

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