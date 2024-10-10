Dev bankaya 3 milyar dolar ceza kesilebilir

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Wall Street Journal'ın haberine göre Kanadalı TD Bank, kara para aklamasını gerektiği gibi takip etmediği suçlamasıyla açılan soruşturmada uzlaşma yoluna gitti.

TD Bank'ın ABD'li düzenleyiciler ve savcılarla yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak yaklaşık 3 milyar dolar ceza ödemesi bekleniyor.

WSJ'nin konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, anlaşmanın bir parçası olarak, TD Bank'ın ABD'deki birincil düzenleyicisi olan Para Birimi Denetçisi Ofisi'nin (OCC) de Banka'ya ABD'de belirli bir seviyenin üzerinde büyümesini engelleyen bir varlık sınırı getirmesi bekleniyor.

Habere göre hem ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) hem de Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), borç vereni yakından izlemek ve anlaşmalara uyulmasını sağlamak için bağımsız gözlemciler görevlendirmeyi planlıyor. FinCEN gözlemcisinin dört yıl süreyle görevde kalması bekleniyor.

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Haberde, anlaşmanın DOJ, FinCEN, OCC ve Federal Rezerv'i kapsayacağı ve Adalet Bakanlığı'nın yaklaşık 1.8 milyar dolar tutarındaki cezalardan en büyük dilimi alacağı, FinCEN'in ise 1.3 milyar dolar alacağı belirtildi.