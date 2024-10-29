Dev banka hisse geri alımı açıkladı

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HSBC Holdings, büyük bir yeniden yapılanmayı açıkladıktan günler sonra tahmin edilenden daha iyi kazançlar bildirirken milyarlarca dolarlık yeni bir hisse geri alımı açıkladı.

Avrupa'nın en büyük bankası Salı günü yaptığı açıklamada 3 milyar dolara kadar hisse geri alımı yapacağını söyledi. Yapılan açıklamaya göre, üçüncü çeyrek vergi öncesi karı bir önceki yıla göre yüzde 9,9 artarak 8,48 milyar dolara yükseldi ve tahminleri aştı.

Geri alım, geçen hafta HSBC'nin küresel ticari ve yatırım bankacılığı birimlerinin birleşmesini öngören en az on yılın en büyük yenilenmesinin açıklanmasının ardından geldi. Bu hamle aynı zamanda Hong Kong ve İngiltere'yi bağımsız birimler haline getirecek ve Asya Pasifik ile Orta Doğu'yu Doğu bölgesel bölümüne katacak daha geniş bir coğrafi revizyonu da içeriyordu.

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İcra Kurulu Başkanı Georges Elhedery, 2 Eylül'de İngiliz kredi kuruluşunun başına geçmesinden bu yana ilk mali sonuçlarını açıklarken yaptığı açıklamada, "Stratejimizin işe yaradığını gösteren iyi bir çeyrek daha geçirdik" dedi "Güçlü gelir artışı ve varlık ve toptan işlem bankacılığında iyi performanslar vardı" ifadesini kullandı.

HSBC son 18 ayda hissedarlarına 34,4 milyar dolar verdi ve bunun büyük bir kısmını bankanın yatırımcılarına sermaye dağıtmak için tercih ettiği yollardan biri haline gelen hisse geri alımları şeklinde yaptı. Buna rağmen hisse senedi, Barclays Plc gibi diğer Birleşik Krallık bankalarına kıyasla nispeten mütevazı bir performans sergiledi.